Erdoğan: 2-3 Yaşındaki 'Masum Yavrucuklar' Gazze'nin Olağan Fotoğrafı Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki insani tabloya dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

"Henüz 2-3 yaşında elleri, kolları, bacakları olmayan masum yavrucuklar bugün maalesef Gazze'nin olağan fotoğrafı haline gelmiştir"

Erdoğan'ın bu sözleri, Gazze'de yaşayan sivillerin, özellikle küçük yaştaki çocukların maruz kaldığı acıya vurgu yapıyor.

Bu ifadeler, bölgedeki insani duruma ilişkin ciddi bir uyarı niteliği taşıyor ve konunun ulusal ile uluslararası gündemde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.