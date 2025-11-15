Erdoğan Adıyaman'da: 350 Bininci Deprem Konutu Anahtar Teslimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da düzenlenecek törenle 350 bininci deprem konutunun anahtarını teslim edecek; programa Bakan Murat Kurum da katılacak.

350 bininci konutun teslim törenü için Cumhurbaşkanı Adıyaman'a geldi

Adıyaman'da düzenlenecek tören kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 350 bininci deprem konutunun anahtarını teslim etmek üzere şehre geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

Deprem sonrası yürütülen konut teslim çalışmaları çerçevesinde Adıyaman'da gerçekleştirilecek törenle 350 bininci konutun teslimatı yapılacak. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'a geldi.

