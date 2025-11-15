Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol güzergahında kendisini karşılamaya gelenler arasında ailesinin kucağında bulunan 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil'i görünce konvoyu durdurdu.
Samimi görüntüler ve dağıtılan hediyeler
Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi ve çocuklara oyuncak dağıttı. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Muhammet Fatih Karanfil'e altın taktı. Bu jest, törene katılanlar arasında ilgiyle izlendi.
Tören kapsamında 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol üzerindeki bu samimi duruşu kısa sürede dikkat çekti.
