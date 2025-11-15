Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi yolunda 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil'i görünce konvoyu durdurup bebeği kucağına aldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:29
Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yol güzergahında kendisini karşılamaya gelenler arasında ailesinin kucağında bulunan 4 aylık Muhammet Fatih Karanfil'i görünce konvoyu durdurdu.

Samimi görüntüler ve dağıtılan hediyeler

Erdoğan, bebeği kucağına alarak sevdi ve çocuklara oyuncak dağıttı. Ayrıca Cumhurbaşkanı, Muhammet Fatih Karanfil'e altın taktı. Bu jest, törene katılanlar arasında ilgiyle izlendi.

Tören kapsamında 350 bininci deprem konutunun anahtar teslimi gerçekleştirildi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol üzerindeki bu samimi duruşu kısa sürede dikkat çekti.

