Erdoğan'dan G20'ye Davet: "Daha Fazla Sorumluluk Üstlenin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesinde konuştu. Erdoğan, küresel ticaretin canlanması, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve kapsayıcı kalkınma için uluslararası aktörlere daha fazla sorumluluk çağrısında bulundu.

Zirve ve ana mesaj

Erdoğan konuşmasında, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin temelindeki "kimseyi geride bırakmama" taahhüdüne rağmen dünyanın hala ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Dünya genelinde her 10 kişiden birinin hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Kalkınma yardımları ve finansman

Erdoğan, küresel kalkınma yardımlarındaki düşüşe işaret ederek, 2024'te toplam küresel kalkınma yardımlarının yüzde 9 azaldığını ve 2025'te bu düşüşün yüzde 17lere varmasının beklendiğini belirtti. Bu durumun özellikle Afrika kıtası için büyük kayıplara işaret ettiğini söyledi.

Türkiye'nin taahhütlerine de değinen Erdoğan, "Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışın temsilcisi" olduklarını belirterek resmi kalkınma yardımlarını 2023'te 6,8 milyar dolar seviyesinden 2024'te 7,4 milyar dolara yükselttiklerini anlattı. Erdoğan, bu yardımların hedeflenen menzile ulaşmak için yeterli olmadığını, özellikle en az gelişmiş ülkelerde yerel kaynakların harekete geçirilmesine dayanan sürdürülebilir finansman modellerinin önemini vurguladı.

Ticaret, işbirliği ve kurallar

Erdoğan, küresel ticaretin kriz öncesi dönemde büyümenin güçlü motoru olduğunu fakat 2008 sonrası dönemde etkinliğinin azaldığını kaydetti: 1987-2007 döneminde dünya ticareti yıllık ortalama yüzde 7 artarken, 2008-2024 döneminde bu oranın yüzde 3’lere gerilediğini söyledi. Bu nedenle küresel ticaretin yeniden canlanması için daha köklü bir uluslararası işbirliği, yeni politika araçları ve sürdürülebilir tedarik zincirleri gerektiğini ifade etti.

Uluslararası ticaret kurallarının kalkınmayı destekleyecek şekilde güçlendirilmesini ve özellikle Dünya Ticaret Örgütünün özel ve lehte muamele ilkesine bağlılığın teyit edilmesini önemsediğini ekledi.

Borçluluk ve yeniden yapılandırma çağrısı

Erdoğan, dünya genelinde toplam borçluluk oranının küresel hasılanın yüzde 324üne ulaştığını, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 89 seviyesinde seyrettiğini belirterek bunun yapısal dönüşümü hızlandırmak ve yatırımlar için ilave kaynak ayırma imkanı sağladığını söyledi.

Düşük gelirli ekonomilerin benzer bir mali alana sahip olmadığını vurgulayan Erdoğan, bu ülkelerin yüksek finansman maliyetleriyle daralan mali alan arasında sıkıştığını, Birleşmiş Milletler’in 2025 borç raporuna göre 3,4 milyar insanın yaşadığı ülkelerde faiz ödemelerinin sağlık ve eğitim harcamalarını aştığını aktardı. Bu nedenle düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muamele prensiplerinin benimsenmesini desteklediklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin G20 ortak çerçevesi kapsamında katkı sunduğu Gana ve Etiyopyanın borçlarının yeniden yapılandırılmasında sağlanan mesafeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve "Bu örnekten hareketle kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir küresel ekonomi inşasında tüm G20yi daha fazla sorumluluk üstlenmeye davet ediyorum" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, GÜNEY AFRİKA’NIN JOHANNESBURG KENTİNDE DÜZENLENEN G20 LİDERLER ZİRVESİ’NDE KONUŞTU.