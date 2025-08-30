DOLAR
Erdoğan'dan Kucaklayıcı Mesaj: İnanç ve Mezhep Ayrımı Olmadan Çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inanç, mezhep ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin kimseyi dışlamadan kucaklayıcı anlayışla ülke ve millet için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Erdoğan, ayrım gözetmeksizin herkesin ülke için çalışmasının önemine dikkat çekti.

"İnancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan kucaklayıcı aylayışla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Bu sözlerle Erdoğan, farklı görüş ve kimliklerin dışlanmadığı, kapsayıcı bir yönetim anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Mesaj, toplumsal uzlaşı ve ortak çalışma vurgusunu öne çıkarıyor.

