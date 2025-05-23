Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Erdoğan'dan Dev Kredi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, reel sektörü desteklemek amacıyla yeni bir kredi paketinin hazırlandığını duyurdu. Ülke ekonomisinin canlanması için yapılan bu çalışma, finansmana erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni Destek Kredisinin Detayları

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomi politikalarının meyvelerini vermeye başladığını belirtti. "İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak gerekli uyarıları yaptım ve şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz," dedi.

Kredi Garanti Fonu Devreye Girecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Krediyi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla geçmişte sağlanan desteklerin önemine dikkat çekti ve yeni dönemde de KGF'nin etkin rol oynayacağını vurguladı. "Bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin," ifadelerinde bulundu.

Enflasyonla Mücadelede Müjdeli Gelişmeler

Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılıklarını sürdürdüklerini de ifade etti. "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz ve son 40 ayın en düşük seviyesine ulaştık. Bu durum, doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi," diye ekledi.