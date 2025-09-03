Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız

Coğrafyamızdaki haksızlıklara karşı kararlılık öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında karamsarlığa yer olmadığını ve umudun muhafaza edileceğini ifade etti.

"Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız"

Erdoğan'ın sözleri, umudun korunması ve zorluklar karşısında direniş çağrısı olarak öne çıktı. Mesaj, toplumsal moralin ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.