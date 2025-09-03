DOLAR
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyamızdaki haksızlıklara rağmen umudun korunacağını ve karamsarlığa kapılınmayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:12
Coğrafyamızdaki haksızlıklara karşı kararlılık öne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında karamsarlığa yer olmadığını ve umudun muhafaza edileceğini ifade etti.

"Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız"

Erdoğan'ın sözleri, umudun korunması ve zorluklar karşısında direniş çağrısı olarak öne çıktı. Mesaj, toplumsal moralin ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.

