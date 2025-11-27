Erdoğan: Filistin'e En Büyük Borcumuz Adalet — 1967 Sınırları ve İki Devletli Çözüm

Erdoğan: Filistin'e En Büyük Borcumuz Adalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Cihannüma Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Filistin meselesinde adalet çağrısında bulundu. Erdoğan, "İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.

İki devletli çözüm ve 1967 sınırları

Erdoğan, bu borcun ödenmesinin yolunu "1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmek" olarak tanımladı. Konuşmasında Gazze’de varılan ateşkesin tahkim edilmesi, sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze’ye ulaştırılmasının öncelikli olduğuna dikkat çekti.

Görüşmenin kapsamı ve küresel mesajlar

Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmesinin önemine vurgu yapan Erdoğan, ziyaretin Türkiye ile Vatikan arasındaki ilişkileri dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış temelinde güçlendireceğini belirtti. İkili görüşmede küresel barış ve istikrar konusundaki ortak gözlemler ve beklentiler paylaşıldı; ayrıca göçe zorlananlar, çatışmalar, insani krizler, yoksulluk, adaletsizlik ve iklim değişikliğinin yol açtığı sorunlar ele alındı.

Türkiye’nin rolü, kültürel çoğulculuk ve insani yardım

Erdoğan, Türkiye’nin Doğu ile Batı’yı birleştiren, farklı kültür ve inançlar arasında köprü olan istisnai bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Göreve geldikleri 2002 yılından bu yana 100’e yakın kilise, manastır ve ibadethanenin restorasyonunu tamamladıklarını, yıl sonuna kadar beş eser daha ibadete açmayı hedeflediklerini aktardı. Türkiye’nin milli gelire oranla dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, 13,5 yıl boyunca 3,6 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yapıldığını hatırlattı.

Kudüs, Suriye ve hoşgörü çağrısı

Erdoğan, Kudüs-ü Şerif’teki tarihi statükonun korunmasının önemine işaret ederek Doğu Kudüs’ün tarihi kimliğine zarar verecek eylemlere karşı birlikte hareket edileceğini ifade etti. Komşu Suriye’nin farklı inanç ve etnik kökenlerin barış içinde yaşadığı bir ülke olması yönündeki çabaları desteklediklerini söyledi. Ayrıca Batı’daki İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi olumsuz eğilimlere karşı uyarıda bulundu.

Dinler arası ilişkiler ve Papa 14. Leo’nun mesajları

Erdoğan, Papa 14. Leo’nun Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sultanahmet Camii ziyaretlerini, Müslümanlarla yapıcı ilişkiler geliştirme iradesinin bir işareti olarak değerlendirdi. Papa selefi Papa Fransuva’nın "insani kardeşlik" belgesine ve dinler arası diyaloğa verdiği önemi anarak hoşgörü ve merhamet vurgusunu desteklediğini belirtti.

Katılımcılar ve etkinlik detayları

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, tarihçiler İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, dini cemaat temsilcileri, bazı ülkelerin büyükelçileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Program, Antakya Medeniyetler Korosu’nun seslendirdiği "God is Good" ve "Esma Zikri" eserleriyle başladı. Ayrıca Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti anısına hatıra pulu bastırıldı.

