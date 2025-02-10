Erdoğan, Gazze'deki Katliam ve Türkiye-Malezya İlişkileri Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'deki durumu ele alarak, "Netanyahu, 15 ay süren katliamlarına rağmen topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır," dedi.

Türkiye ve Malezya Arasındaki İlişkilerin Güçlenmesi

Erdoğan, Asya'nın artan önemine dikkat çekerek, 2019'da ilan ettikleri "Yeniden Asya" vizyonu kapsamında Malezya ile olan ilişkileri güçlendirme çabalarını vurguladı. "Malezya ile ilişkilerimizi 2014 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine, 2022 yılında ise Kapsamlı Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik," diyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024’te 5 milyar doları aşmasını ve hedeflerinin 10 milyar dolara ulaşmak olduğunu belirtti.

Gazze'ye ve Filistin'e Desteğimiz Tam

Erdoğan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, Türkiye'nin uluslararası platformlarda Filistin'in sesi olduğunu ve Gazze'ye 100 bin tonu aşan insani yardımlar gönderdiğini ifade etti. "Uygulanan soykırım karşısında sessiz kalmadık, uluslararası sistemin acizliğini de gördük. Gazze'de masum halkın hayatına mal olan katliamlara karşı durduk ve tepkimizi net bir şekilde ortaya koyduk," dedi.

İsrail'in Yıkımı ve Cevabı

Cumhurbaşkanı, Gazze'deki yıkımın maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve bunun müsebbibinin İsrail hükümeti olduğunu vurgulayarak, "İsrail, neden olduğu yıkımın bedelini ödemelidir. Bu ağır yükün altından kalkabilmek için Gaza'nın yeniden inşasında İslam dünyası olarak katkı sunmalıyız," ifadelerini kullandı.

Türkiye-Malezya İlişkilerinin Önemi

Erdoğan, Türkiye-Malezya ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, Malezya'nın ASEAN Dönem Başkanlığı sürecinde başarılı olmasını umduğunu belirtti. Ayrıca, "Malezya ile Müslüman dünyasını ilgilendiren konularda tam bir dayanışma içinde hareket ediyoruz," şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasının sonunda, Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim'e ve Malezyalı halka gösterdikleri misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.