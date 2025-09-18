Erdoğan: İslam Dünyası İsrail Tehdidine Karşı Daha Fazla Birlik Olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla beraberlik gerektiğini ve Filistin'de siyasi birliğin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.