Erdoğan: İslam Dünyası İsrail Tehdidine Karşı Daha Fazla Birlik Olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla beraber olması gerektiğini belirtti.
Erdoğan, ayrıca Filistin'de siyasi birliğin tesisinin çabalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Bu değerlendirmede, bölgesel dayanışma ve siyasi uzlaşı süreçlerinin önemine vurgu yapılırken, Filistin meselesinde ortak yaklaşımın gerekliliği ön plana çıkarıldı.