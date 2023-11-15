Erdoğan, Netanyahu’ya gözdağı verdi: Nükleer bomban var diye gidişini engellemeyecek.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu: Siyasetten ekonomiye, savunmadan dış politikaya kadar birçok konuya değindi

Erdoğan, Netanyahu’ya gözdağı verdi: Nükleer bomban var diye gidişini engellemeyecek.
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Erdoğan, Netanyahu’ya sert çıktı: Nükleer bomban var diye ölümden kurtulamazsın, gidiyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu: Siyasetten ekonomiye, savunmadan dış politikaya kadar birçok konuya değindi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında milletvekilleri ve misafirlerle bir araya geldi. Erdoğan, “Siyaseti ile ekonomisi ile askeri gücü ile her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.” dedi. Erdoğan, “Ermenistan’ın Karabağ’da aldığı ders gibi, İsrail’in de hayal kurduğu topraklara ulaşamayacağını” söyledi. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya da “İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol, ecelin geliyor, gidicisin.” diye seslendi.

Erdoğan, Netanyahu’ya gözdağı verdi: Nükleer bomban var diye gidişini engellemeyecek.

Erdoğan, KKTC’nin bayramını kutladı, Gazze mitingine katılanlara teşekkür etti, 29 Ekim kutlamalarını değerlendirdi

Erdoğan, konuşmasında KKTC’nin 40. yıl dönümünü kutlayarak, Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Gazze’deki zulme dur demek için düzenlenen mitinge 1.5 milyon kişinin katıldığını hatırlatan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine ve katılımcılara teşekkür etti. Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının çok anlamlı olduğunu, ordunun ve savunma sanayinin gücünü gösterdiklerini, yeni nesil uçak gemisi ve KAAN projesi gibi çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Erdoğan, güçlü olmanın önemine vurgu yaptı, PKK ve İsrail’e karşı mücadele edeceklerini söyledi

Erdoğan, Türk milletinin bu topraklarda onurlu şekilde yaşamak istiyorsa güçlü olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “Habis niyetli çevreler kendilerini bir şekilde ifşa ediyor. PKK’yı üzerimize salanların heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz. Bunu için önce beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Bu birliği destekleyecek siyasi yapıya da sahip olmalıyız. Güçlü ordu olmazsa olmazımızdır. İyi yetişmiş polis, jandarma huzurumuzun teminatıdır. Etkinliği artırılmış istihbarat vazgeçilmezdir. Hepsinin tamamlayıcısı yatırıma istihdama dayalı sağlam bir ekonomidir. Diğer türlü bu topraklarda bize nefes almak hakkı dahi tanımazlar.” dedi. Erdoğan, Çanakkale Savaşı’nda yaşananları hatırlatarak, zayıf düşersek aynı barbarlığın ve kalleşliğin tekrar edeceğini söyledi. Erdoğan, güvenlik güçlerine başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

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