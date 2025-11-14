Erdoğan: Türkiye’de Uyuyanları Uyandırmaya Bir Şule Yeter

Erdoğan, İnsan Hakları Konferansı ve 'Yankılar' sergisinde Şule Yüksel Şenler'in etkisini, eğitim projelerini ve zulme karşı hakkı savunma kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:30
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:30
Atatürk Kültür Merkezi’nde Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve 'Yankılar' Sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye’de bütün uyuyanları uyandırmaya bir şule, bir ışık, bir alev yetmiştir” dedi ve haksızlığın karanlığının hakikatin ışığını asla bastıramayacağını vurguladı.

Erdoğan, “Doğru eninde sonunda kendine bir yol bulur. Zulme karşı hakkı savunacağız. Bir mecra açar ve çağlayan bir ırmak misali gönüllere akar. Kalpleri aydınlatır. Engelleri aşar ve nihayet coğrafyaya yayılır” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında serginin içeriğine de değinen Erdoğan, arşiv fotoğrafları, belgeler, ses ve video kayıtlarının yanı sıra yapay zeka destekli yenilikçi sanat etkinliklerinin yer alacağını belirtti. Serginin &strong;27 Kasım’a kadar açık kalacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, özellikle gençlerin ziyareti konusunda çağrı yaptı: “Kendilerinden önce hangi zorlukların çekildiğini, sırf düşüncelerinden ötürü masum insanların hangi baskılar, hangi zorbalıklarla karşı karşıya kaldıklarını gençlerimiz burada çok net bir şekilde görebilecektir.”

Erdoğan, konuşmasında eğitim ve aile vurgusu yapan Şule Yüksel Şenler’den de örnekler verdi. Şule ablanın “İmanlı ve güçlü nesillerin yetişmesi için dini, milli ve ahlaki terbiye ve eğitime son derece ehemmiyet verilmelidir. Bu terbiye evvela ailede başlar. Ailede ise bu eğitim daha çok anneye düşmektedir.” sözlerini aktardı.

Vakfın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokole de değinen Erdoğan, protokolle 81 ilimizde 81 okul kütüphanesi, 11 deprem şehrimizde 28 eğitim ve meslek atölyesi kurulacağını ve bu eğitim-öğretim yılında 15 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacağını duyurdu.

Konuşmasında dünya çapında hatırlanan şahsiyetlere de atıfta bulunan Erdoğan, zulme karşı çıkan Malik el-Şahbaz (Malcolm X)'i rahmetle andı ve Malcolm X’in “Ben gerçeğin peşindeyim. Kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim. Kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.” sözlerini aktardı.

Erdoğan, Türkiye'nin ve dünyanın mazlumlarına yönelik dayanışma mesajı göndererek, “Bizim de katkımızla tesis edilen ateşkesin ardından İsrail’in tüm ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere Sudan’da, Yemen’de, Somali’de ve daha pek çok yerde zor günler geçiren tüm mazlumlara gerek şahsım gerek eşim gerekse milletim adına buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum” dedi.

Şule Yüksel Şenler’in Türkiye’deki etkisine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Şule Yüksel Şenler adalet ve hakikat ışığının Türkiye’deki en güçlü yansımalarından biri olmuştur” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Şule ablanın başörtüsü mücadelesindeki fedakârlığını, baskı ve takibatlara rağmen sürdürdüğünü anlattı.

Şule Yüksel Şenler’in uğradığı tehditler ve baskılara da değinen Erdoğan, evinin kundaklanması, konferanslarına yapılan bomba ihbarları ve hapse mahkûm edilmesi gibi olayları hatırlattı. Şule ablanın Bursa Cezaevi’nden tahliye edilmesi gündeme geldiğinde verdiği tepkiyi aktaran Erdoğan, Şule'nin “Suçsuzun affedildiği nerede görülmüş? Ben kanunlara riayet eden bir fert olarak mahkumiyetimi devam ettiriyorum. Dışarı çıkmayı reddediyorum. Benim buradan ancak cesedimi alırsınız.” sözlerini ve şiiri “Hür Mahkumdan Mahkum Hürlere”den mısraları paylaştı.

Erdoğan, zulüm, baskı ve ayrımcılığa karşı direnenlerin var olacağını belirterek siyaset yaşamında emanete sadakatle hizmet ettiklerini, başörtüsü yasağı gibi zorlu engelleri aştıklarını ve bundan sonra da geri adım atmadan hakkı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuşmasının ardından hediye takdim edildi. Erdoğan, konferans ve serginin insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

