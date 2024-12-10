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Erdoğan ve Scholz Telefon Görüşmesi: Suriye'deki Son Durum Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefon görüşmesinde Suriye ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 21:36
Erdoğan ve Scholz Telefon Görüşmesi: Suriye'deki Son Durum Değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye'deki güncel durumu ve diğer bölgesel ile küresel gelişmeleri ele aldı. Bu önemli görüşme, iki liderin karşılıklı ilişkileri güçlendirmek ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yapıldı.

Görüşmenin içeriğinde, Suriye'de yaşanan insani kriz ve güvenlik konuları ön plana çıkarken, liderler aynı zamanda iki ülke arasındaki işbirliğini artırma yollarını da tartıştılar. Türkiye ve Almanya'nın stratejik ortaklıkları doğrultusunda hareket etme iradesi vurgulandı.

Bu telefon görüşmesi, hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hem de küresel güvenlik meseleleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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