Erdoğan: Yeni Türkiye'de özgürlükler herkese eşit uygulanacak

28’inci Dönem Adli Yargı ve 18’inci Dönem İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreni'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28’inci Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18’inci Dönem İdari Yargı Hâkimleri Kura Töreninde yaptığı konuşmada adalet, yargı bağımsızlığı ve toplumda kadınların daha görünür kılınmasının önemine vurgu yaptı.

Erdoğan, konuşmasında yargı mensuplarını hedef alan üslubu eleştirirken, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek, adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu, adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir. Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye’yi inşallah herkes kabullenecek".

Törene katılan ve mesleğe ilk adımı atmaya hazırlanan adaylarla ilgili Erdoğan, "Eğitim ve staj dönemlerini başarıyla tamamlayarak bugün mesleklerine ilk adımı atmaya hazırlanan 712 Hâkim, 492 Cumhuriyet Savcısı, 147 İdari Hâkim kardeşimizi tebrik ediyor; adalet yolundaki mesailerinde kendilerine kolaylıklar, üstün muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca ailelere, hocalara ve meslek büyüklerine teşekkür etti.

Yargıdaki güncel kadroya ilişkin verileri paylaşan Cumhurbaşkanı, "Halihazırda ülke genelinde, 2 bin 415’i idari yargıda olmak üzere, toplam 25 bin 449 Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı görev yapıyor. 9 bin 812’sini kadın yargı mensuplarımız teşkil ediyor" dedi. Dönem birincileri arasında kadınların bulunmasını takdirle karşıladığını belirtti.

Başörtülü yargı mensupları konusunda yaşanan tepkilere değinen Erdoğan, "Akıl, vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri sadece derin bir teessüf ve taaccüple takip ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye artık bunları geride bırakmıştır, geride bırakmak zorundadır" açıklamasını yaptı ve "Bilhassa kadınların, kamu-özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak" dedi.

Konuşmasında yargı mensuplarına da hitap eden Cumhurbaşkanı, kura çekimi bekleyenlere seslenerek, vicdanlı ve fedakâr bir hizmet anlayışıyla görev yapmalarını istedi. Erdoğan, İbn-i Haldun’dan alıntı yaparak, "Adalet, halk arasına konulmuş bir terazidir" ifadesine atıfta bulundu ve hakim-savcıların sorumluluğunun önemini vurguladı.

Erdoğan ayrıca adaletin toplum ve devlet düzeni için önemine dikkat çekti: "Memlekette huzur, refah, saadet ve kalkınmanın köşe taşı adalettir." Yargı reformları ve yatırımlara ilişkin bilgileri paylaşarak, adalet teşkilatındaki personel ve mahkeme sayısındaki artışları aktardı.

Paylaşılan veriler arasında şunlar yer aldı: Göreve geldiklerinde 26 bin 274 olan adalet personeli sayısının yüzde 262 artışla bugün 95 bin 224'e çıktığı; müstakil adliye binalarının sayısının 78'den 391'e yükseldiği; hakim ve savcı sayısının 2002'de 9 bin 349 iken, kura ile birlikte 26 bin 803'e ulaşacağı; adli yargı mahkeme sayısının 3 bin 581'den 8 bin 681'e, idarî yargı mahkeme sayısının ise 146'dan 239'a çıkarıldığı bildirildi.

Erdoğan, yargılamada sürelerin kısaldığını ve Türkiye'nin bazı Avrupa ülkelerini geride bıraktığına dikkat çekti: "Avrupa Konseyi Adaletin Etkinliği Komisyonu raporlarına göre, ülkemizde idarî yargı mahkemelerinde ortalama dosya görülme süresi 168 gündür; bu süre Fransa'da 314, Almanya'da 308, İtalya'da ise 574 gündür. Bölge İdare Mahkemelerinde dosyaların görülme süresi ülkemizde 136 gün iken; İspanya'da 325, Fransa'da 329, Almanya'da ise 460 gündür." Bu tablonun olumlu olduğunu ancak yine de kat edilecek yol bulunduğunu ifade etti.

Yargının siyasallaştırılmasını tehlikeli bulduğunu söyleyen Erdoğan, hukukun temel ilkelerine dikkat çekti ve savcılığın soruşturma yapma yükümlülüğüne vurgu yaptı. Yargıya yönelik tehdit ve saldırıları eleştirerek, "Bunların en büyük korkusu, adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir" değerlendirmesinde bulundu.

Programda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok sayıda yargı mensubu ve davetli yer aldı. Dönem birincileri plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıktan sonra kura çekimi gerçekleştirildi.

Konuşmasını yargı camiasından ayrılanları anarak sürdüren Erdoğan, "Bu vesileyle, bu büyük ailenin fertlerinden aramızdan ayrılanları rahmetle yâd ediyorum. Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'la birlikte yargı camiamızın tüm şehitlerine Rabbim’den gani gani rahmet diliyorum" dedi.

