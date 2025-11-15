Ergün Atalay’ın 92 Yaşındaki Kayınvalidesi Hatice Kubulay Sakarya’da Uğurlandı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ın 92 yaşındaki kayınvalidesi Hatice Kubulay, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Kubulay’ın cenazesi, Erenler Dilmen Mahallesi Yeni Eren Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Katılanlar

Törene; TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere şehir protokolü ile sevenleri katılım sağladı.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI ERGÜN ATALAY’IN HAYATINI KAYBEDEN 92 YAŞINDAKİ KAYINVALİDESİ HATİCE KUBULAY, SAKARYA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.