Ergün Atalay, Zonguldak'ta Madencilerle İftar Yaparak Hak Taleplerini Vurguladı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta Madencilerle İftar Yaptı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 600 metre altında gerçekleşen bir iftar programında bir araya geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ndeki etkinlikte, maden işçileriyle birlikte iftarını açan Atalay, maden ocağının derinliklerinde, bir avuç kömür için hayatlarını hiçe sayan işçilerin evinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Madencilikte Önemli Sorunlar ve Özelleştirme Eleştirisi

Atalay, iftar sonrası kuyubaşında yaptığı konuşmada, yıllardır madencilerle birlikte iftar yapma geleneğinin olduğunu vurguladı. Özelleştirmelerin madencilik sektörüne zarar verdiğini söyleyen Atalay, “Özelleştirme bu ülkeye hiç hayır getirmedi. 20 senedir şeker fabrikalarıyla ilgili özelleştirme yapılıyor. Bas bas bağırdık, yapmayın… Haklı talebimize hala cevap veremediler” dedi.

Özel sektörün çalıştırdığı bir ocakta 1070 işçinin Aralık ayından beri maaş alamadığına dikkat çeken Atalay, işçilerin ihtiyaçları ve hakları için mücadele vermeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, “Burada bu sene 1200'e yakın işçi emekli oldu ve onların yerine işçiye ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Adalet ve Hukuk Vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer gözaltılara da değinen Atalay, TÜRK-İŞ olarak her şeyin hukuk ve demokrasi çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. “Öncelikle masumiyet karinesine saygı gösterilmesi lazım. Kaçma şüphesi yoksa, sabaha karşı insanları evlerinden almak doğru değil” diyerek hukukun önemini vurguladı.

TÜRK-İŞ'in Misyonu

Atalay, TÜRK-İŞ'in bir siyasi partiye bağlı olmadığını, çalışanın, işçinin, emeklinin arka bahçesi olduklarını belirterek, “Nerede bir haksızlık varsa onun karşısında durmaya devam ederiz” dedi. Bu görüşmeler sırasında TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu ve Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil gibi isimler de Atalay'a eşlik etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 600 metre altındaki kömür ocağında iftar yaptı. Atalay, maden ocağı çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 600 metre altındaki kömür ocağında iftar yaptı. Atalay, maden ocağı çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu.