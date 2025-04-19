Ersoy ve Bayramov'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Taziye Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Ersoy, 17 Nisan'da vefat eden ve dün defnedilen Osman Çavuşoğlu için, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine taziyelerini iletti.

Ersoy'un ziyaretinin hemen ardından taziyeye Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov geldi. Bayramov, taziye ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan heyeti olarak Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dilemek için geldiklerini belirtti.

Allah'tan merhum Osman Çavuşoğlu'na rahmet dileyen Bayramov, "Onun dünyasının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz, rahmet diliyoruz. Şahsen Osman Çavuşoğlu'nu tanımasam da burada kısa müddet içerisinde insanlardan hoş sözler, hatıralar duydum," dedi.

Bayramov, taziye ziyaretine halkın yoğun ilgi göstermesinin ve Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evladı dünyaya getirmesi ile onun hayatta çok büyük bir iz bıraktığının göstergesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Azerbaycan-Türkiye münasebetlerine hususi önem veren Çavuşoğlu'na ülkelerinde herkesin büyük sevgi ve saygı beslediğini dile getirerek, onunla olan dost ve kardeşliklerinin devam ettiğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (solda) taziye ziyaretinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda), babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na (solda) taziye ziyaretinde bulundu.