Erzin'de bıçaklı kavga: 3 kişi tutuklandı
Olayın detayları
Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Olay tarihi: 26 Kasım 2025 — Erzin Mahmutlu Mahallesi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, bıçakla kasten yaralama olayının şüphelileri O.B., G.B. ile M.E. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
