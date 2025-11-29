Erzin'de bıçaklı kavga: 3 kişi tutuklandı

Hatay Erzin'de 26 Kasım 2025'teki bıçaklı kavga sonrası yakalanan O.B., G.B. ve M.E. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olayın detayları

Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga olayının şüphelisi olarak yakalanan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay tarihi: 26 Kasım 2025Erzin Mahmutlu Mahallesi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, bıçakla kasten yaralama olayının şüphelileri O.B., G.B. ile M.E. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

