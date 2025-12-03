Erzin'de Hapis Cezasıyla Aranan 4 Kişi Tutuklandı
Hatay Emniyeti operasyonu
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Erzin ilçesinde 4 kişi yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
Yakalananlar arasında; S.D. (bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan, 1 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan), H.S. (karşılıksız yararlanma suçundan, 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan), B.D. (hırsızlık suçundan, 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan) ve G.E. (yaralama suçundan, 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan) adlı şahıslar yer aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
