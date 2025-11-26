Erzin'de saldırı amaçlı silah taşıma suçundan aranan E.A. tutuklandı

Olayın Detayları

Hatay'ın Erzin ilçesinde, saldırı amaçlı ateşli silah ve materyalleri taşıma suçundan hakkında hapis cezası bulunan E.A. yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan soruşturmada; yivli yivsiz silahlar, bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan adli makamlarca verilen 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A., Erzin'de tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

ERZİN’DE SİLAHLA SALDIRI VE TEHDİT ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI