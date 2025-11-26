Erzin'de saldırı amaçlı silah taşıma suçundan aranan E.A. tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde saldırı amaçlı silah taşıma suçundan aranan E.A., Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanıp 4 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 13:40
Erzin'de saldırı amaçlı silah taşıma suçundan aranan E.A. tutuklandı

Erzin'de saldırı amaçlı silah taşıma suçundan aranan E.A. tutuklandı

Olayın Detayları

Hatay'ın Erzin ilçesinde, saldırı amaçlı ateşli silah ve materyalleri taşıma suçundan hakkında hapis cezası bulunan E.A. yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan soruşturmada; yivli yivsiz silahlar, bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan adli makamlarca verilen 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A., Erzin'de tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

ERZİN’DE SİLAHLA SALDIRI VE TEHDİT ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

ERZİN’DE SİLAHLA SALDIRI VE TEHDİT ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

İLGİLİ HABERLER

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama