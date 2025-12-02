Erzincan Belediyesi Zabıta'dan Tandır ve Lavaş Üreticilerine Sıkı Denetim

Denetim Detayları

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda tandır ekmeği ve lavaş üretimi yapan 17 iş yerinde hijyen, ruhsat, gramaj ve fiyat kontrolleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde 2 işletmede gramaj eksikliği tespit edilmesi üzerine cezai işlem uygulandı ve uygun olmayan gramajdaki tandır ekmeklerine el konuldu.

Ürünlerin Akıbeti ve Belediye Açıklaması

El konulan ürünler, sosyal sorumluluk kapsamında huzurevine teslim edildi.

Belediye yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

