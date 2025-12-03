Erzincan’da 37 Kişi Yakalandı: Emniyet Operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’nden Arananlara Yönelik Operasyon

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası, ifadeye yönelik arama kararı ya da adli para cezası bulunan toplam 37 kişiyi yakaladı.

Yakalamalara İlişkin Detaylar

Çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi ve bu kişilere ait toplam 63 yıl 1 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası tespit edilmiştir. Bu kapsamdaki suçlar ve cezalar şunlardır:

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama: 13 yıl 9 ay

Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma: 10 yıl

Aynı suç kapsamında: 8 yıl 4 ay

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık: 5 yıl 5 ay

Bilişim Sistemleri ve Banka/Kredi Kurumlarını Kullanarak Dolandırıcılık: 4 yıl 8 ay 7 gün

2313 Sayılı Kanuna Aykırılık: 4 yıl 2 ay

Çocuk Cinsel İstismarı: 3 yıl 11 ay 9 gün

Kamu Görevlisi veya Banka Çalışanı Gibi Tanıtarak Dolandırıcılık: 3 yıl 4 ay

Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı: 3 yıl

Göçmen Kaçakçılığı: 2 yıl 6 ay

Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık: 2 yıl 2 ay 3 gün

Ruhsatsız Silah ve Mermi Bulundurma: 7 ay 15 gün

Bıçak veya Aletleri İzinsiz Taşıma/Bulundurma: 5 ay

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması: 4 ay 15 gün

Basit Yaralama: 2 ay 7 gün

Alkol ve Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanma: 2 ay 7 gün

CBS Ailenin Korunması Tedbiri kapsamında: 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi

Diğer Yakalamalar

Ayrıca ifadeye yönelik aranan 18 kişi; suçları arasında "Dolandırıcılık", "Silahla Tehdit", "Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Barındırma", "Basit Yaralama", "Hakaret", "Kasten Yaralama", "Bilişim Sistemleri ile Dolandırıcılık", "Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma" gibi suçlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra farklı suçlardan adli para cezası bulunan 2 kişi de yakalanmıştır.

Yakalanan 37 kişi, Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ERZİNCAN’DA ARANAN 37 ŞAHIS POLİS OPERASYONLARIYLA YAKALANDI