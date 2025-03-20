Erzincan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Erzincan Tercan ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:04
Erzincan'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Erzincan'da, 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,98 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Bölgedeki vatandaşlar, sarsıntıyı hissederek bir süre tedirginlik yaşadı. Yerel yöneticiler ve AFAD ekipleri, herhangi bir hasar ya da can kaybına dair hemen bir değerlendirme yapma çalışmalarına başladı.

Son depremler hakkında güncel bilgileri takip etmek isteyen vatandaşların, AFAD'ın resmi web sitesini ziyaret etmeleri öneriliyor.

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