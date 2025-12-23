Erzincan'da Çocukların Dijital Hakları İçin İmza Seferberliği

Kampanya kentte yoğun ilgi gördü

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imza kampanyası, kentte geniş ilgi topladı.

Kampanya, çocukların dijital dünyada güvenli, sağlıklı ve hak temelli bir ortamda yer almasını sağlamayı amaçlıyor. İl genelinde bulunan tüm dijital platformlarda paylaşımlar yapılarak sözleşme hakkında farkındalık oluşturuldu.

Ayrıca Erzincan Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara sözleşme ayrıntıları tanıtıldı ve imza çağrısı yapıldı. Stant çalışmaları yoğun katılımla devam etti.

Kampanya ile hedeflenenler arasında çocukların dijital ortamlarda korunması, haklarının gözetilmesi ve çocuk dostu bir dijital gelecek oluşturulması bulunuyor.

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ" İMZA KAMPANYASI, KENTTE İLGİ GÖRDÜ