DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,62 -0,5%
ALTIN
6.132,27 -0,47%
BITCOIN
3.731.433,17 1,42%

Erzincan'da Çocukların Dijital Hakları İçin İmza Seferberliği

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' için il genelinde bilgilendirme ve stant çalışması yürüttü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:39
Erzincan'da Çocukların Dijital Hakları İçin İmza Seferberliği

Erzincan'da Çocukların Dijital Hakları İçin İmza Seferberliği

Kampanya kentte yoğun ilgi gördü

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imza kampanyası, kentte geniş ilgi topladı.

Kampanya, çocukların dijital dünyada güvenli, sağlıklı ve hak temelli bir ortamda yer almasını sağlamayı amaçlıyor. İl genelinde bulunan tüm dijital platformlarda paylaşımlar yapılarak sözleşme hakkında farkındalık oluşturuldu.

Ayrıca Erzincan Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara sözleşme ayrıntıları tanıtıldı ve imza çağrısı yapıldı. Stant çalışmaları yoğun katılımla devam etti.

Kampanya ile hedeflenenler arasında çocukların dijital ortamlarda korunması, haklarının gözetilmesi ve çocuk dostu bir dijital gelecek oluşturulması bulunuyor.

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI...

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ" İMZA KAMPANYASI, KENTTE İLGİ GÖRDÜ

ERZİNCAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "DİJİTAL DÜNYADA ÇOCUK HAKLARI...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özhan Market 2026'ya Hazır: Bursa'da Yılbaşı Paketleri ve İndirimler
2
Erzincan'da Çocukların Dijital Hakları İçin İmza Seferberliği
3
Eskişehir'den Nilüfer'e Dostluk Ziyareti: Başkanlar Tecrübe Paylaştı
4
Küçükçekmece'de Uygun Fiyatlı Kafe K Açıldı
5
Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor
6
ULUSKON Ankara’da: Malatya İçin Savunma Sanayii İş Birliği Atağı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi