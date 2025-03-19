Erzincan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor!

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, kara yollarında ulaşımı zorlaştırdı. Bazı yollar trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:35
Erzincan'da Kar ve Tipi Ulaşımı Zorluyor!

Erzincan’da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan olumsuz hava koşulları, özellikle Erzincan-Sivas kara yolundaki Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde sürücüleri zorluyor.

Öte yandan, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye Geçidi de ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan bazı çekici araçlar, Ahmediye mevkisinde kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.

Ağır tonajlı araçların yoldan çekilmesi için karayolları ekipleri, polisle birlikte çalışmalara başladı. Ekipler, yolları kardan temizleyip tuzlama işlemi gerçekleştiriyor.

Polis ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolunda sürücülere durdurarak kar, tipi ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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