Erzincan'da Kurbanlık Hayvanların Denetimi Devam Ediyor

Erzincan'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıya sevk edilen kurbanlık hayvanların denetimi, Erzincan'da tüm hızıyla devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, yaşanan hayvan hareketliliği ve denetimlerin detaylarını aktardı.

Denetim Noktaları ve Uygulamalar

Erzurum-Erzincan kara yolunun Akyazı mevkisindeki uygulama noktasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler tarafında canlı hayvan taşıyan araçların denetimlerine devam ediliyor. Kurbanlık taşıyan kamyonlar ve tırlar, sağlık belgeleri ve kulak küpe numaraları açısından detaylı bir şekilde kontrol ediliyor.

Kurbanlıkların Sağlık Kontrolleri

Koçaker, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanların sevk raporlarının çıkış illerinde gerekli aşı ve küpe kontrollerinin yapıldığını belirtti. Erzincan'da yapılan kontrollerin hayvanların sağlık durumunu ve mevzuata uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Koçaker, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dışında da bu kontrolleri yapıyoruz ama malumunuz Kurban Bayramı'nda hayvan hareketliliği biraz daha fazla oluyor. Erzincan genelinde 27 personelle tüm giriş noktalarımızda, il ve ilçelerimizde bu kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 47 aracı inceledik ve bu araçlarda bulunan 1,457 küçükbaş hayvan ile 967 büyükbaş hayvanı kontrol ettik. Şu an için yürürlükte bulunan 5996 sayılı kanunumuza aykırılık durumlarıyla alakalı herhangi bir tespit yapılmamıştır. Ancak mevzuata aykırı bir durumla karşılaşmamız halinde gerekli işlemler derhal yapılacaktır."

Erzincan'da gerçekleştirilen bu denetimlerin, Kurban Bayramı’na kadar devam edeceği belirtildi.

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıya sevk edilmek üzere yola çıkan kurbanlıkların Erzincan'daki kontrolleri sürüyor. Kurbanlık taşıyan kamyonları ve tırları durduran ekipler, hayvanların sağlık belgeleri ile kulak küpe numaralarını kontrol ediyor.

Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıya sevk edilmek üzere yola çıkan kurbanlıkların Erzincan'daki kontrolleri sürüyor. Kurbanlık taşıyan kamyonları ve tırları durduran ekipler, hayvanların sağlık belgeleri ile kulak küpe numaralarını kontrol ediyor.