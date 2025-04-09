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Erzincan'da Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu ve Direkleri Devirdi

Erzincan'da etkili olan şiddetli fırtına, çatıları uçurup elektrik ve telefon direklerini devirdi, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:29
Erzincan'da Şiddetli Fırtına Çatıları Uçurdu ve Direkleri Devirdi

Erzincan'da Fırtına Felaketi

Erzincan'da, öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik ve telefon direklerinde ciddi hasar meydana geldi. Kentin genelinde hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli rüzgar birçok bölgede hasara yol açtı.

Refahiye İlçesi'nde Canlı Tablo

Özellikle Refahiye ilçesine bağlı Şahaloğlu köyü'nde, fırtınanın etkisiyle köy konağının çatısı uçtu. Çatıdan kopan parçalar, çevredeki elektrik ve telefon direklerine çarparak hasara neden oldu.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Fırtınanın ardından AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, fırtınanın yol açtığı zararın boyutunu belirlemek ve gerekli önlemleri almak üzere bölgeye intikal etti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu...

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik ve telefon direklerinde hasar oluştu.

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