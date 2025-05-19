Erzincan'da Tarihi Taş Yolu'nda Tır Krizi: Ulaşım Durdu

Erzincan Kemaliye'de Ulaşım Felci

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Kemaliyeliler Taş Yolu, bir tırın tünele sıkışması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Olay, Gümüşçeşme köyünden ilçe merkezine seyreden 33 BAN 75 plakalı tırın, ilçeye 3 kilometre kala Base-Jump bölgesindeki tünellerde sıkışması sonucu meydana geldi.

Acil Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Tır şoförü, sıkışma anında 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, tırın sıkıştığı bölgeyi güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapattı.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kemaliyeliler Taş Yolu (Kemaliye-Divriği Yolu) üzerinde tırın sıkışması sonucu mahsur kalma olayı meydana gelmiştir. Bu sebeple Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yol geçici olarak araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sıkışan aracı kurtarma çalışmaları sürerken, vatandaşların güvenliği için kara yolunun kullanılmaması istendi.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Kemaliyeliler Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki tarihi Taş Kemaliyeliler Yolu'nda tırın tünele sıkışması sonucu ulaşım sağlanamıyor.