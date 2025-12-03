Erzincan’da Yaban Keçisi Vuran 2 Kişiye 970 bin 827 TL Ceza

Doğa Koruma ekipleri ve kolluk güçlerinin ortak denetiminde kaçak avcılık operasyonu

Erzincan’da doğa hayatını koruma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, Kemah ilçesine bağlı Yahşiler Köyü yakınlarında şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada vurulmuş bir yaban keçisi ile birlikte 3 tüfek (2’si yivli) ele geçirildi. Olayla ilgili kaçak avcılık şüphesiyle araçta bulunan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilere ilgili kanunlar kapsamında toplam 970 bin 827 TL idari para cezası uygulandı ve ele geçirilen silahlara el konuldu.

Yetkililer, avlanması yasak olan ve nesli tehlike altında bulunan dağ keçileri ile yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin bölgede aralıksız sürdüğünü bildirdi.

