Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Erzincan'da, il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Çayırlı ilçesi'nde eğitim-öğretime de 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı.

Olumsuz Hava Koşulları Açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çayırlı İlçesindeki Eğitim Durumu

Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.