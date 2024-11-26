DOLAR
34,64 -0,21%
EURO
36,35 -0,09%
ALTIN
2.929,32 -0,37%
BITCOIN
3.242.224,89 1,15%

Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve Çayırlı ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 20:11
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Erzincan'da Eğitime Kar Engeli

Erzincan'da, il merkezi ile bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, Çayırlı ilçesi'nde eğitim-öğretime de 1 gün süreyle ara verileceği açıklandı.

Olumsuz Hava Koşulları Açıklaması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, "Valiliğimizin kararı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanılabilecek risk ve tehlikelere karşı ilimiz merkez ve merkeze bağlı köy ile beldelerde taşımalı eğitime 27 Kasım 2024 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Çayırlı İlçesindeki Eğitim Durumu

Ayrıca, Çayırlı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma ve yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde eğitim-öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Akdeniz Güvenlik Konferansı'nda Türkiye'nin Rolü Vurgulandı
2
G7 Dışişleri Bakanları, Orta Doğu Krizine Çözüm Çağrısı Yaptı
3
İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırı: 180 Nokta Vuruldu
4
Kocaeli'de Cipin Otobüs Durağındaki Bekleyenlere Çarpması Sonucu 6 Kişi Yaralandı
5
Erzincan'da Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
6
İsrail Ordusu, Lübnan'daki Filistinli Mülteci Kampını Bombaladı: 2 Ölü, 22 Yaralı
7
Türkgözü-Posof-Damal Kara Yolu Tır Geçişine Kapatıldı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor