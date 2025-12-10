Erzincan'da Yurt Öğrencilerinden Cami Temizliği — Üç Aylar Öncesi Manevi Dokunuş

Erzincan'da yurt öğrencilerinden cami temizliği

Üç aylar öncesi gönüllü çalışma, hem temizlik hem manevi birlik sağladı

Erzincan'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Terzi Baba Yurdu öğrencileri, üç aylar yaklaşırken düzenlenen gönüllü etkinlik kapsamında cami temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrenciler caminin halılarını süpürdü, tozlarını aldı ve genel temizlik çalışmalarına katıldı. Yapılan çalışma, caminin hijyenine katkı sağlarken aynı zamanda öğrencilerin manevi atmosferi birlikte paylaşmasına vesile oldu.

Terzi Baba Yurdu yönetimi, etkinliğe gönüllü olarak katılan ve emek veren tüm öğrencilere teşekkür etti ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

