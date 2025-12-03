Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden 3 Aralık'ta Engelliler Günü Ziyareti

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube'den ev ziyaretleri

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla kent genelinde engelli yakını bulunan aileleri evlerinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerin talepleri dinlendi, destek ve dayanışma mesajları iletildi. Emniyet Müdürlüğü, özel günlerin toplumsal farkındalık oluşturması açısından önemine dikkat çekti.

Kurumun paylaşımında yer alan ifâde şu şekilde: "Kalpten kurulan her bağın yaşamı daha da güzelleştirdiğine inanıyoruz."

