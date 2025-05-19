Erzincan Valisi Aydoğdu, Yangında Zarar Gören Esnafa Geçmiş Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

Erzincan’da, sıralı dükkanların çatısında çıkan yangın sonrası Vali Hamza Aydoğdu, esnafı ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Dün öğleden sonra tarihi Buğday Meydanı'nda başlayan yangın, hızla diğer iş yerlerine yayıldı. Yangının büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından dün başlatılan hasar tespit çalışmaları, bugün de devam ediyor. Esnaf, kamu kurumları yetkilileriyle birlikte iş yerlerinde meydana gelen hasarı belirleme çabalarını sürdürüyor.

Vali Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, yangın sonrası esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hasar tespit çalışmalarını inceledi.

Vali Aydoğdu, bu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Yangının elektrik tesisatındaki bir problemden kaynaklandığını belirten Aydoğdu, şöyle devam etti:

"Dün öğleden sonra elektrik tesisatındaki problem nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın dükkandan dükkana sıçradı ve büyük zarar meydana geldi. Erzincan, bu süreçte birlik ve beraberliğini bir kez daha gösterdi. Belediye, itfaiye ve vatandaşlarımız el birliği ile yangını söndürdü. Allah’a şükür, hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Şu anda milletvekilimiz ve belediye başkanımızla birlikte esnafımızı ziyaret ediyoruz. Çatılarda çok ciddi bir zarar var ve esnafımızın bir kısmının malında da hasar bulunmakta. İnşallah, kısa bir süre içerisinde bu yaraları birlikte saracağız."

Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından Vali Hamza Aydoğdu esnafı ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Erzincan’da sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından Vali Hamza Aydoğdu esnafı ziyaret ederek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.