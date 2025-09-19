Erzurum'da 'Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı'

Yayın Tarihi: 19.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 16:56
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştayda dijital çağın aile üzerindeki etkileri, destek mekanizmaları ve eğitim modelleri ele alındı.

Tuğba Işık Ercan'ın değerlendirmesi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, açılış konuşmasında AK Parti'nin aileyi güçlendirme konusundaki kararlı vizyonuna vurgu yaptı. Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2025 yılının "Aile Yılı", takip eden on yılın ise "Aile ve Nüfus 10 Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Ercan sözlerine şöyle devam etti: "Bizler aileyi sadece toplumun en küçük birimi olarak tanımlamayı yeterli bulmuyoruz. Aile, toplumun en güçlü kalesidir. Bu bağlamda ele alındığında aile yeri doldurulamayacak, yerine başka hiçbir kurum ilişki veya bağ konulamayacak derecede mühimdir, değerlidir, mukaddestir. Ancak modernleşme adı altında küreselleşen dünyada bireylere maalesef ailesiz bir yaşam biçimi dayatılmakta ve insanlar yalnızlaştırılmaktadır. Bu süreç hem bireyde hem toplumda huzursuzluk ve mutsuzluk doğurmaktadır. Aile yapısının zedelendiği toplumlar, kökünden çürümeye mahkumdurlar."

Ercan ayrıca teknolojik değişimlerle kültürel dönüşümlere dikkat çekerek, "Bu çalıştayla, küresel bir baskının aileyi hedef alması ile toplumumuzun en önemli kalelerinden biri olan ailenin, değer yitiminin önüne geçmek için adım atıyoruz ve insanlığın bekasını ilgilendiren böyle hayati bir meselede dik duruş sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın dijital çözümler ekseninde şekilleneceğini vurgulayan Ercan, "Eşlerin ihtiyaç duyduklarında, zaman ve mekan sınırlaması olmadan, güvenle ulaşabilecekleri dijital bir platformun önem taşıdığını düşünüyoruz. İşte bu düşünceden hareketle, Aile İçin Dijital Eğitim ve Psiko-Sosyal Destek Çalıştayı, gizliliği esas alan, sürekli erişilebilir ve güvenilir destek mekanizmalarının nasıl sunulması gerektiğini anlamayı hedeflemektedir."

Bakanlık temsilcileri ve diğer katılımcılar

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bakanlığın "Aile Yılı" kapsamında yürüttüğü çalışmaları anlattı ve "Dijital dünyanın sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek aile kurumumuzun gücünü pekiştirmeye ve bireylerimizin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Ailelerimizin daha sağlıklı, daha güçlü ve daha mutlu yarınlara ulaşması için sizlerle hep birlikte çalışacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise çalıştayın amacını açıklayarak, "Toplumun her bir ferdine ulaşarak etkin sosyal hizmet sunumuyla, ülkemizin sosyal kalkınmasından öncü kurum olma vizyonuyla, bakanlığımız hizmet sunumlarını gerçekleştirmektedir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Beyza Saltuklu Özdemir ve Proje Koordinatörü Seda Kavaz da ailenin önemine dikkat çekerek çalıştayın verimli geçmesini temenni etti.

Oturumlar ve katılımcılar

Konuşmaların ardından salonda oluşturulan masalarda alanlarında uzman isimler istişarelerde bulundu. Masalar ve çalışma başlıkları şunlardı: "psikoloji ve psikiyatri", "hukuk", "değerler eğitimi ve toplumsal algılar", "sosyal hizmetler ve kamu politikaları", "teknoloji ve dijital çözümler" ile "sivil toplum kuruluşu temsilcileri".

Programa ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikalar Kurulu Üyesi Tarkan Zengin, akademisyenler, bürokratlar, psikologlar, eğitimciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

