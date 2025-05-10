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Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Erzurum'daki hekimler, Gazze'deki zulme dikkat çekmek için 78. hafta protestosu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 14:32
Erzurum'da Hekimlerden Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Hekimler ve Sağlıkçılar Gazze İçin Yürüdü

Erzurum'da, hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulme dikkat çekmek amacıyla 78'inci hafta eylemlerini sürdürdü.

Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde, ellerindeki döviz ve pankartlarla kalenin içinde yürüyüş yaptı.

Hekimlerden Duygusal Açıklama

Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Naci Ceviz, grup adına yaptığı açıklamada, bir çocuğun son nefesini izlerken hissettiği çaresizlikle, bir annenin parçalanmış evladını kucaklama sahnesini unutmanın zorluğuna dikkat çekti.

Ceviz, sözlerine şöyle devam etti: "Susmanın ihanete dönüştüğü bir zamanda, bizler gözyaşının dini olmaz diyen sağlık çalışanlarıyız."

Uluslararası Vahşete Dikkat Çekildi

Ceviz, "Mazlumun din, dil ve ırkına bakmaksızın şahit olunan her vahşetin karşısında durmalıyız." diyerek, sadece Filistin'de değil, Doğu Türkistan, Arakan, Keşmir ve Afrika gibi birçok bölgede yaşanan zulümlere de ışık tuttu.

Ekonomik Boykot Çağrısı

Ekonomik boykotun en etkili silah olduğuna vurgu yapan Ceviz, "Fonlayanlara tek bir kuruş dahi kazandıramayız." diyerek, her boykot ürününün alternatifinin oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, bu protesto gösterisiyle, Erzurumlu hekimler ve sağlık çalışanları, zulmü kanıksamayacaklarını ve her türlü zulme karşı durmaya devam edeceklerini yinelediler.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 78'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi.

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme...

Erzurum'da hekim ve sağlıkçılar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla 78'inci haftada da yürüyüş gerçekleştirdi.

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