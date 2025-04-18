Erzurum'da Kadın Cinayeti: Hatice Agcakale Buzlak'ın Cenazesi Defnedildi

Erzurum'da Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Defnedildi

Erzurum'da eşi tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak'ın cenazesi, Narmanlı Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. 24 yaşındaki Buzlak, 21 yaşındaki eşi Ali Osman Buzlak tarafından boğularak hayatını kaybetmişti.

Törene, Hatice'nin annesi Emine Gürgen, yakınları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Gürgen, kızının tabutunun başında duygu dolu bir konuşma yaparak, kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaptı. Gözyaşları içinde, "Benim çocuğumun hakkını alın, hakkını bırakmayın. Çocuğum toprağı hak etmiyor." diyerek ağıt yaktı.

Hatice Agcakale Buzlak'ın cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda defnedildi.

Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner'den Açıklama

Erzurum Barosu Başkanı Mesut Öner, cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 yıllık avukat olarak kadın cinayetleriyle ilgili yaşanan olayların kendisini derinden üzdüğünü belirtti. Öner, "Bu olaya karşı koymak için önleyici tedbirler alınsa da ne yazık ki bu tür olaylar tekrarlanmaya devam ediyor. Hem dinimizin hem toplumsal değerlerimizin kadına atfettiği önemi zedeleyen bu şiddet, toplum vicdanını büyük ölçüde yaralıyor." dedi.

Öner, Erzurum Barosu ve Kadın Hakları Komisyonu olarak kadın şiddetinin önlenmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Olay, Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde, Ali Osman Buzlak ile eşi Hatice Agcakale Buzlak arasında çıkan tartışmanın ardından yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle eşi Hatice'yi boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, ardından intihar girişiminde bulunmuş ve tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Buzlak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren Ali Osman Buzlak, intihar girişiminde bulundu. Buzlak, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.