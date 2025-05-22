Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Erzurum'dan Kadınlara Özel İstihdam Desteği

Erzurum'da kadın istihdamını artırmak ve işsizlikle mücadelede önemli bir adım atıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), CCH Erzurum İletişim ve Hizmet Yönetimi A.Ş., Erzurum Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR) ve Atatürk Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen projede, 750 kişiye istihdam garantili müşteri hizmetleri eğitimi verilecek.

Proje ile Bölgenin Ekonomisine Katkı

Proje, bölgenin müşteri hizmetleri sektöründeki kalifiye personel açığını kapatmayı hedefliyor. Özel olarak, %80 kadın istihdamı hedefine yer verilmesi, Erzurum'da toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla büyük önem taşıyor. Bu adım, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlar için yeni fırsatlar sunacak.

Eğitim ve Maddi Destek

Katılımcılara 70.000 TL'ye kadar maddi destek sağlanacak olup, bu eğitimler, maddi kaygıları olan kadınlara büyük bir teşvik oluşturacak. 780 saat sürecek olan yoğun eğitim programı 4 ayda tamamlanacak ve katılımcıların en az %60'ının istihdam garantisi ile işe alınması bekleniyor.

Kurs Başvuruları ve Tarihleri

Mesleki eğitim kursları, 10 Haziran 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Aylık 25 kişilik gruplar halinde haftada 6 gün ve günde 7,5 saat eğitim verilecek. Kurslar İŞKUR üzerinden başvurulabilecek.