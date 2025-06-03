Erzurum'da Koruma Altındaki Çocuklar Süt Ürünleri Yapımını Öğrendi

Erzurum'da Koruma Altındaki Çocuklar, Süt Ürünlerinin Yapımını Öğrendiler

Erzurum'da, "Ailemiz Üretiyor, Soframız Bereketleniyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, devlet koruması altındaki çocuklar süt ürünlerinin yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen program, Dünya Süt Günü ve 2025 Aile Yılı kapsamında organiz edildi. Etkinlikte, çocuklar üniversiteye ait çiftlikleri ve süt üretim tesislerini gezme fırsatı buldu.

Çiftlikte, süt sağımını gören çocuklar, hayvanları besleyerek üretim sürecinin başlangıcına tanıklık etti. Daha sonra, önlüklerini giyen çocuklar, sütün işlendiği alanları inceleme fırsatı yakaladı.

Aziziye ilçesindeki Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, çocuklara geleneksel yoğurt yapımını anlatarak uygulamalı olarak yoğurt yaptı. Ayrıca, etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli süt ürünleri de ikram edildi.

Çocukların Bilinçlenmesi Hedefleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, çocukların süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerin yapım aşamalarını yakından gördüğünü belirterek, "Bu üretimlerin aileye, ekonomiye ve ülkeye katkısının bilinmesi önemli. Çalışmalarımız devam edecek" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger de, süt ve süt ürünlerinin çocukların gelişimi açısından kritik bir besin kaynağı olduğunu vurgulayarak, sağlıklı nesillerin yetişmesi için bu ürünlerin öneminin altını çizdi. Kenger, "Çocuklarımıza sütün bütün aşamalarını anlatıyoruz. İneklerimizin sağımını, süt işleme tesislerinde peynir ve yoğurdun nasıl yapıldığını gösteriyoruz. Onlar, sütün hangi şartlarla ve emekle üretildiğini öğreniyorlar" şeklinde konuştu.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle "Dünya Süt Günü" ve "2025 Aile Yılı" kapsamında program düzenlendi. Program kapsamında, devlet koruması altındaki çocuklar üniversiteye ait çiftlikleri ve süt üretim tesislerini gezdi.

Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi işbirliğiyle "Dünya Süt Günü" ve "2025 Aile Yılı" kapsamında program düzenlendi. Program kapsamında, devlet koruması altındaki çocuklar üniversiteye ait çiftlikleri ve süt üretim tesislerini gezdi.