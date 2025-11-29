Erzurum'da Parkta Asker-Genç Kavgası: 1 Yaralı

Erzurum'da parkta arbede: 1 yaralı

Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri müdahalesi

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesine bağlı Yukarı Mumcu mahallesindeki parkta, çarşı iznine çıkan askerlerle gençler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşkınlığa dönüşerek arbede yaşandı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri müdahale ederken, arbede sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralanan şahsa olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra hastaneye sevk edildi.

Güvenlik güçleri olaya karışanlara yönelik çalışma başlattı; şu ana kadar bir kişi gözaltına alındı, diğer saldırganların yakalanması için arama ve soruşturmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

