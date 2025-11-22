Erzurum'da 'Şiddete Karşı Tek Yürek' Yürüyüşü Palandöken'de

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü'ne kamu kurumları, STK'lar ve 400'e yakın vatandaş katıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:05
Erzurum'da 'Şiddete Karşı Tek Yürek' Yürüyüşü Palandöken'de

Erzurum'da 'Şiddete Karşı Tek Yürek' Yürüyüşü Palandöken'de

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü', kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 400'e yakın vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin hedefi, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek olarak açıklandı. Yürüyüşe; Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay ve AFAD ile spor kulüpleri ve gönüllüler destek verdi.

Kadın personellerden güçlü mesaj

Etkinlikte, jandarma ve emniyet araçlarının kadın personeller tarafından kullanılması dikkat çekti. Kadın sürücülerin korteje öncülük etmesi, 'kadının güvenlik alanındaki aktif rolü' vurgusunu öne çıkardı. Nene Hatun'u temsilen kortejde yer alan bir kadının bulunması ise Erzurum'un milli mücadele ruhuna güçlü bir gönderme yaptı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar; 'Şiddete Karşı Ses Ol', 'Kadına El Kalkamaz', 'Şiddete Sıfır Tolerans' gibi pankartlar taşıyarak mesaj verdi ve toplumsal farkındalığa destek sağladı.

İl Müdürü Hasan Aykut: 'Kadınların yanındayız'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 25 Kasım'ın önemine değinerek, 'Kadına yönelik şiddet toplumun vicdanını yaralayan en ağır ihlallerden biridir. Bu önemli günde tüm kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erzurum'da güçlü bir koordinasyon yapısıyla hem şiddetin önlenmesi hem de mağdurların korunması için 7/24 esasına dayalı hizmet veriyoruz. Bu yürüyüş, devletimizin şiddete karşı kararlı duruşunun ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede omuz omuza olduğunun somut göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Aynur Yılmaz: 'Yalnız değilsiniz'

Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz ise, 'Kadına yönelik şiddet bireysel bir acı değil, toplumsal bir yaradır. Şiddet mağduru tüm kadınlara sesleniyoruz: Yalnız değilsiniz. Gizlilik esaslı, ücretsiz ve erişilebilir hizmetlerimizle 7/24 yanınızdayız. Bugün Palandöken'den yükselen bu güçlü ses, şiddetin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir.' diye konuştu.

Etkinlik, Palandöken eteklerinde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOORDİNASYONUNDA, PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE...

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOORDİNASYONUNDA, PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK YÜRÜYÜŞÜ", KAMU KURUMLARI, STK’LAR VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.

YÜRÜYÜŞE; VALİLİK, İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ...

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor