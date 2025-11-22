Erzurum'da 'Şiddete Karşı Tek Yürek' Yürüyüşü Palandöken'de

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü', kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yaklaşık 400'e yakın vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin hedefi, kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek olarak açıklandı. Yürüyüşe; Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Yeşilay ve AFAD ile spor kulüpleri ve gönüllüler destek verdi.

Kadın personellerden güçlü mesaj

Etkinlikte, jandarma ve emniyet araçlarının kadın personeller tarafından kullanılması dikkat çekti. Kadın sürücülerin korteje öncülük etmesi, 'kadının güvenlik alanındaki aktif rolü' vurgusunu öne çıkardı. Nene Hatun'u temsilen kortejde yer alan bir kadının bulunması ise Erzurum'un milli mücadele ruhuna güçlü bir gönderme yaptı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar; 'Şiddete Karşı Ses Ol', 'Kadına El Kalkamaz', 'Şiddete Sıfır Tolerans' gibi pankartlar taşıyarak mesaj verdi ve toplumsal farkındalığa destek sağladı.

İl Müdürü Hasan Aykut: 'Kadınların yanındayız'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, 25 Kasım'ın önemine değinerek, 'Kadına yönelik şiddet toplumun vicdanını yaralayan en ağır ihlallerden biridir. Bu önemli günde tüm kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Erzurum'da güçlü bir koordinasyon yapısıyla hem şiddetin önlenmesi hem de mağdurların korunması için 7/24 esasına dayalı hizmet veriyoruz. Bu yürüyüş, devletimizin şiddete karşı kararlı duruşunun ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede omuz omuza olduğunun somut göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Aynur Yılmaz: 'Yalnız değilsiniz'

Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz ise, 'Kadına yönelik şiddet bireysel bir acı değil, toplumsal bir yaradır. Şiddet mağduru tüm kadınlara sesleniyoruz: Yalnız değilsiniz. Gizlilik esaslı, ücretsiz ve erişilebilir hizmetlerimizle 7/24 yanınızdayız. Bugün Palandöken'den yükselen bu güçlü ses, şiddetin hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyeceğini bir kez daha göstermiştir.' diye konuştu.

Etkinlik, Palandöken eteklerinde çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.

ERZURUM AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOORDİNASYONUNDA, PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK YÜRÜYÜŞÜ", KAMU KURUMLARI, STK’LAR VE VATANDAŞLARIN YOĞUN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ.