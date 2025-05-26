DOLAR
38,95 0,38%
EURO
44,3 0,01%
ALTIN
4.177,5 0,58%
BITCOIN
4.269.278,05 -1,85%

Erzurum'da TBMM'nin 105. Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi

Erzurum'da TBMM'nin 105. yıl dönümü için 105 bin fidan dikimi başladı. Etkinliğe öğrenciler ve öğretmenler de katıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:57
Erzurum'da TBMM'nin 105. Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi

Erzurum'da 105 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidan toprakla buluşmaya başladı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile 140 hektarlık alanda gerçekleştiriliyor.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Çoban'ın Açıklamaları

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin 105. yıl dönümünün önemine vurgu yaptı. Çoban, "Bu bölgede daha önce de fidan dikimi çalışmalarının yapıldığını" belirterek, "TBMM'nin 90. yılında da burada hatıra ormanı oluşturulmuştu" dedi.

Bu yıl birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getiren Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer kurumların işbirliğinde 23 Nisan etkinliklerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Fidan Dikiminin Anlamı

Fidan dikimi etkinliğinin önemine değinen Çoban, "105. yıl etkinlikleri kapsamında 105 bin fidanı toprakla buluşturma projesi öngörülmüştü. Bu etkinliğin zamanlaması kış koşulları sebebiyle biraz gecikti, ancak fidanların toprakla buluşması çok anlamlı. Özellikle Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği Erzurum'da bu etkinliğin yapılması bizim için ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik olarak, ekipler yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de fidanları dikip can suyu dökerek katkıda bulundular.

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin...

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı. Valilik koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidanlar toprakla buluştu.

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin...

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı. Valilik koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidanlar toprakla buluştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Toprak Kayması: 38 Ev Tahliye Edildi
2
CHP İBB'nin Soruşturmalarını Eleştirdi ve Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
3
Ümmet Özcan ve Otyken Grubu İstanbul’da Buluşuyor!
4
Antalya'da 'Toros'un Kaşifleri' Projesi Tanıtıldı
5
Erzurum'da TBMM'nin 105. Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi
6
Sincan'da Cami Minaresine Yıldırım Düştü: Yangın Çıktı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı