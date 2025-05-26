Erzurum'da TBMM'nin 105. Yılı Anısına 105 Bin Fidan Dikildi

Erzurum'da 105 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidan toprakla buluşmaya başladı. Valilik koordinesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile 140 hektarlık alanda gerçekleştiriliyor.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Çoban'ın Açıklamaları

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TBMM'nin 105. yıl dönümünün önemine vurgu yaptı. Çoban, "Bu bölgede daha önce de fidan dikimi çalışmalarının yapıldığını" belirterek, "TBMM'nin 90. yılında da burada hatıra ormanı oluşturulmuştu" dedi.

Bu yıl birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getiren Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile diğer kurumların işbirliğinde 23 Nisan etkinliklerini yoğun bir şekilde gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

Fidan Dikiminin Anlamı

Fidan dikimi etkinliğinin önemine değinen Çoban, "105. yıl etkinlikleri kapsamında 105 bin fidanı toprakla buluşturma projesi öngörülmüştü. Bu etkinliğin zamanlaması kış koşulları sebebiyle biraz gecikti, ancak fidanların toprakla buluşması çok anlamlı. Özellikle Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği Erzurum'da bu etkinliğin yapılması bizim için ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, çevre farkındalığı oluşturmaya yönelik olarak, ekipler yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler de fidanları dikip can suyu dökerek katkıda bulundular.

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı. Valilik koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidanlar toprakla buluştu.

Erzurum'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105'inci yılı anısına 105 bin fidanın toprakla buluşmasına başlandı. Valilik koordinesinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Aşkale ilçesi Hacıhamza Mahallesi Tepebaşı Mevkisinde yer alan tescilli devlet ormanları ile tescil harici 140 hektarlık alanda fidanlar toprakla buluştu.