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Erzurum'da Yeni Doğan Bebekler İçin Hatıra Ormanı Kuruldu

Tortum'da yeni doğan bebekler için hatıra ormanı kuruldu. Aileler, fidanları çocuklarıyla birlikte sulayacak.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:32
Erzurum'da Yeni Doğan Bebekler İçin Hatıra Ormanı Kuruldu

Erzurum'un Tortum İlçesinde Hatıra Ormanı Heyecanı

Erzurum'un Tortum ilçesi, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturdu. Kaledibi Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlik, Kaymakamlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlendi.

100 Fidan, 100 Bebek

Etkinliğe katılan aileler, 100 meyve fidanını toprakla buluşturarak yeni doğan bebeklerinin isimlerinin yazılı olduğu kartları asarak sembolik bir bağ oluşturdu. Bu fidanların bakımı ve sulaması, aileler tarafından yapılacak.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'dan Açıklama

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu fidanlar meyve fidanları. Ailelerimizle bebeklerimizle dikeceğiz ve bebeklerimizle birlikte bu fidanlarımız büyüyecek" dedi. Ayrıca ailelerin, çocuklarıyla birlikte fidanların bakımını üstleneceğini vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut'un Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Tüm paydaşlar olarak 100 bebek için 100 fidan diktik. Her dikilen fidanla sevginin, mutluluğun, azmin ve aile bağlarının temelini buraya dikeceğiz" ifadelerini kullandı. Aile kavramına verdikleri önemi bir kez daha hatırlatarak, güçlü ailelerin güçlü toplum oluşturduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Muammer Yiğider'in Mesajı

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, dikilen fidan sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Çocukların gelecekteki önemine değinen Yiğider, "Çocuklar bizim için çok önemli, onların geleceği için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için...

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe yeni doğan bebekleri eşliğinde katılan aileler, protokol üyeleriyle 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için...

Erzurum'un Tortum ilçesinde, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında yeni doğan bebekler için hatıra ormanı oluşturuldu. Etkinliğe yeni doğan bebekleri eşliğinde katılan aileler, protokol üyeleriyle 100 meyve fidanını toprakla buluşturdu.

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