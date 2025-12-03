Erzurum Emniyeti: Onur Karaburun Başkanlığında Birim Amirleri Toplantısı

Asayiş, trafik ve vatandaş odaklı projeler masaya yatırıldı

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve tüm Birim Amirleri katılımıyla Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; il genelinde asayiş, huzur ve güvenlik ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Suç ve suçluyla mücadele, trafik güvenliği ve vatandaş odaklı faaliyetler ile devam eden projeler hakkında değerlendirmeler yapılarak birimlerin çalışma süreçleri ele alındı.

