Erzurum Polisi, Kaybolan Oyuncağı Çocuğa Yeniden Verdi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, kitap fuarında kaybolan oyuncağını isteyen Kutalp Göktuğ’a yeni oyuncağını teslim etti.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:39
Erzurum’da polis ekipleri, kitap fuarında kaybolan oyuncağı için yardım isteyen küçük çocuğun talebine kayıtsız kalmadı ve sıcak bir davranış sergiledi.

Açıklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürecin nasıl gerçekleştiği aktarıldı.

"Polisleri çok seven Kutalp Göktuğ’un kitap fuarında polis abilerinden kaybolan oyuncağının bulunması isteği üzerine Kutalp ve ailesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze davet edilerek yeni oyuncağı Kutalp’imize verilmiştir. Çocuklar gülsün Dünya gülsün. Bu güzel ziyaret için Kutalp Göktuğ ve kardeşi Aybilge Umay’a teşekkür ederiz"

Bu anlamlı davranış, emniyetin toplumla kurduğu sıcak ilişkiyi ve çocuklara verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

