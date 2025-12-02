Erzurum Polisi, Kaybolan Oyuncağı Çocuğa Yeniden Verdi

Erzurum’da polis ekipleri, kitap fuarında kaybolan oyuncağı için yardım isteyen küçük çocuğun talebine kayıtsız kalmadı ve sıcak bir davranış sergiledi.

Açıklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sürecin nasıl gerçekleştiği aktarıldı.

"Polisleri çok seven Kutalp Göktuğ’un kitap fuarında polis abilerinden kaybolan oyuncağının bulunması isteği üzerine Kutalp ve ailesi Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüze davet edilerek yeni oyuncağı Kutalp’imize verilmiştir. Çocuklar gülsün Dünya gülsün. Bu güzel ziyaret için Kutalp Göktuğ ve kardeşi Aybilge Umay’a teşekkür ederiz"

Bu anlamlı davranış, emniyetin toplumla kurduğu sıcak ilişkiyi ve çocuklara verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

ERZURUM’DA POLİS YÜREKLERİ ISITAN BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİ VE BİR ÇOCUĞUN KAYBOLAN OYUNCAĞI İÇİN KAYITSIZ KALMADI.