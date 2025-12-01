Erzurum Ticaret Borsası: Doğalgaz Kesintileri Üyeleri Mağdur Etti, Hukuki Süreç Başlatıldı

Erzurum Ticaret Borsası'ndan doğalgaz kesintilerine ilişkin açıklama

Erzurum şehir merkezinde son 4-5 gündür 'bakım çalışması' gerekçesiyle sürdürülen doğalgaz kesintilerinin; başta fırın, lokanta, hizmet sektörü, imalat ve Sanayi sektörü ile üretim yapan işletmeleri olmak üzere birçok üyeye ciddi mağduriyete ve iş kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Erzurum Ticaret Borsası’nca yapılan açıklamada, üyelerden gelen yoğun talepler doğrultusunda Erzurum Ticaret Borsası olarak hukuki sürecin resmen başlatıldığı açıklandı.

Olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı ve adımlar

Doğalgaz kesintileri ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla olağanüstü Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken; üyelerin haklarını koruma yönünde borsaya verilen yetkiler çerçevesinde gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağı ifade edildi.

Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Doğalgaz kesintilerinden önce kamuoyuna herhangi bir bilgilendirme veya duyuru yapılmamış olması dikkat çekici olduğu kadar açık bir şekilde hukuka da aykırıdır. Hizmet kalitesinin sorgulanmasına neden olan bu süreç, üyelerimizi doğrudan etkilemiş ve özellikle fırın, lokanta, hizmet ve imalat ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizde ciddi zararlara yol açmıştır. Erzurum Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin yaşadığı mağduriyetin tazmini için her türlü yasal girişimde bulunacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu doğrultuda üyelerimize SMS yolu ile bilgilendirme yapılmış; uğranılan zararların Borsamıza iletilmesi istenerek yargı süreci başlatılmıştır. Borsamız, yaşanan bu mağduriyetlerin karşısında ve her koşulda üyelerimizin yanında olmayı sürdürecektir. Yasaların bize tanıdığı haklar çerçevesinde, üyelerimizin zararlarının tazmini için hukuki yollar sonuna kadar kullanılacaktır."

