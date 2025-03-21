Erzurum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Katıldı!

Erzurum, gastronomi alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ne dahil edildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:28
Erzurum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Katıldı!

Erzurum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Katıldı!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yapılan son açıklamada, kentin gastronomi alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi''ne girdiğini duyurdu. Bu başarı, şehrin zengin mutfak kültürünün uluslararası alanda tescillendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Mutfak Kültürünü Koruma Projeleri

Sekmen, asırlık yemeklerin tescillendiğini belirterek, belediyenin köklü mutfak kültürünü koruma ve geliştirmenin yanında, dünya çapında tanıtım için çeşitli projeler hayata geçirdiğini açıkladı. Bu projelerin en önemlisi olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 başvurusu, başarıyla sonuçlanmış ve Erzurum 'Gastronomi Şehri' olarak listeye dahil edilmiştir.

Tescilli Lezzetler Dünyaya Taşınıyor

Sekmen, aynı zamanda unutulmaya yüz tutan yemekleri kayıt altına alarak, genç şefler ve girişimciler için düzenledikleri eğitim atölyeleri ile gastronomi sanatını geleceğe taşıdıklarını dile getirdi. Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımını yapmak amacıyla ulusal ve uluslararası gastronomi fuarlarında yer alarak, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı gibi tescilli lezzetleri dünya sahnesine taşıdıklarını vurguladı.

Zengin Mutfak Kültürü Belgelendi

Erzurum'un yüzlerce yıllık mutfak kültürü ve eşsiz lezzetlerinin artık uluslararası platformda hak ettiği değeri bulduğunu belirten Sekmen, yayımladıkları 'Erzurum Mutfak Kültürü' kitabıyla yemek geleneğini detaylı bir şekilde belgelendirerek araştırmacılara ve gastronomi meraklılarına kaynak sunduklarını ifade etti. Erzurum'un tarihi kadar eski olan zengin sofra kültürünü dünya ile buluşturmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un gastronomi alanında UNESCO'nun...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girdiğini söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un gastronomi alanında UNESCO'nun...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi"ne girdiğini söyledi.

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