Erzurum ve Erzincan İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge'den Erzurum'un güneyi ve Erzincan çevreleri için kuvvetli yağış ve yükseklerde kar uyarısı; ulaşım ve sel riskine dikkat.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 15:22
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden değerlendirme

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince Erzurum’un Güneyi ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (14.11.2025 Cuma) Erzincan’ın batı ve iç kesimlerinde halen görülmekte olan yağışların, bu gün akşam saatlerinden itibaren Erzincan ili genelinde görülmeye başlayacağı, gece saatlerinden itibaren ise Erzurum genelinde görülmeye başlanacağının beklendiği belirtildi.

Merkez açıklamasında, "Yağışların yarın (15.11.2025 Cumartesi) sabah saatlerinde itibaren Erzincan ili genelinde ve Erzurum’un güneyinde (Aşkale, Hınıs, Tekman, Palandöken, Çat, Karayazı, Karaçoban) kuvvetli sağanak yağış şeklinde olacağı, 1600 rakımın üzerindeki yükseklerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

