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Esenler'de Asker Konvoyu Trafiği Engelleyen Sürücülere Cezalar Kesildi

Esenler'de asker konvoyu yapan 4 sürücüye toplam 19 bin 572 lira ceza verildi. Sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:54
Esenler'de Asker Konvoyu Trafiği Engelleyen Sürücülere Cezalar Kesildi

Esenler'de Asker Uğurlama Konvoyuna Çıkan Ceza Yağmuru

Esenler'de, asker uğurlama konvoyu sırasında tüneldeki trafik akışını engelleyen 4 sürücüye toplam 19 bin 572 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi Dörtyol Tüneli'nde gerçekleştirilen konvoya ilişkin sosyal medya üzerindeki görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler, araçların plaka bilgilerini kullanarak, U.D, A.M, M.Y. ve D.V.B isimli sürücüleri tespit etti.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca belirtilen ceza uygulanırken, A.M. ve D.V.B'nin sürücü belgeleri de belirlenen ceza puanı sınırını aşmaları nedeniyle geçici olarak iptal edildi.

Belirtilen 4 sürücü, Esenler Polis Merkez Amirliği'nde, "cebir veya tehdit kullanarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelledikleri" ve "aracı hareket halindeyken durdurdukları" gerekçesiyle adli işlem sürecine tabi tutuldu.

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