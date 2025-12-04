Esenyurt'ta 5 Katlı Binada Yangın Paniği: Mahsur Kalanlar Tahliye Edildi

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1805 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay ve Tahliye

Alevler ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan vatandaşları hızlı ve düzenli bir şekilde tahliye etti.

Sağlık Müdahalesi

Olayda dumandan etkilenen bina sakinleri sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yangın daha fazla hasara yol açmadan söndürüldü.

Soruşturma

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangınla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

