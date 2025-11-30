Esenyurt'ta İş Yerini Kurşunlayacaklardı — Polis Dikkatiyle Yakalandılar

Esenyurt'ta iş yerine silahlı saldırı hazırlığındaki iki motosikletli şüpheli, polis takibiyle yakalandı; ruhsatsız tabanca ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:04
İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerine silahlı saldırı hazırlığında oldukları belirlenen iki motosikletli şahıs, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, 28 Kasım gecesi Namık Kemal Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, bir yaya şahsın kendilerini görünce kaçtığını fark etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Ö.K. (20) isimli şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı.

Şüphelinin ifadesi ve yapılan soruşturmada, Ö.K. ile birlikte hareket eden Y.S. (22) isimli şahsın plakasız motosiklet ile Esenyurt'ta bir iş yerinin önüne geldikleri, bir süre etrafı gözetledikleri ve iş yerine silahlı eylem hazırlığında olduklarının tespit edildiği belirtildi. Zanlıların eylemi gerçekleştirmeden adresten ayrıldıkları öğrenildi.

Operasyon ve Adli Süreç

Yürütülen saha çalışmaları sonucu Y.S. de aynı gün yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin plakasız ve çalıntı olduğu belirlendi ve motosiklet ele geçirildi.

Şahıslar, "iş yeri kurşunlamaya teşebbüs" ve "motosiklet hırsızlığı" suçlamalarıyla adli makamlara sevk edildi; tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

